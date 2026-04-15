Erste Schätzungen: ConocoPhillips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ConocoPhillips wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ConocoPhillips noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 15,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,35 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 58,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at