Erste Schätzungen: ConocoPhillips zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ConocoPhillips lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ConocoPhillips 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,03 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

29 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 7,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 61,21 Milliarden USD, gegenüber 54,61 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at