Erste Schätzungen: Consensus Cloud Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Consensus Cloud Solutions stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 89,6 Millionen USD gegenüber 87,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD, gegenüber 4,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 357,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 349,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at