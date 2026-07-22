Consensus Cloud Solutions Aktie
WKN DE: A3C4JT / ISIN: US20848V1052
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Consensus Cloud Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Consensus Cloud Solutions stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 89,6 Millionen USD gegenüber 87,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD, gegenüber 4,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 357,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 349,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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