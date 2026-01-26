Consensus Cloud Solutions Aktie

Consensus Cloud Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4JT / ISIN: US20848V1052

<
26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Consensus Cloud Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Consensus Cloud Solutions äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,43 Prozent auf 86,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD, gegenüber 4,62 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 349,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 350,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

