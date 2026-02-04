Erste Schätzungen: Consolidated Edison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consolidated Edison stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Consolidated Edison im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,856 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,67 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,61 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 16,35 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 15,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at