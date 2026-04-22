Erste Schätzungen: Consolidated Edison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consolidated Edison öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,78 Prozent erhöht. Damals waren 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Consolidated Edison 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,25 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Consolidated Edison 4,80 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,10 USD, gegenüber 5,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 17,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,92 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at