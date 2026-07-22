Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Consolidated Edison stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Consolidated Edison äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,751 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,54 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Consolidated Edison einen Umsatz von 3,60 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,64 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,55 Milliarden USD, gegenüber 16,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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