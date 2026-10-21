Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Consolidated Edison veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Consolidated Edison veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Consolidated Edison im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,90 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,75 Milliarden USD gegenüber 4,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 17,63 Milliarden USD, gegenüber 16,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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