Erste Schätzungen: Consolidated Water informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Consolidated Water präsentiert in der voraussichtlich am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Consolidated Water noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 35,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber 1,77 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 137,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 134,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at