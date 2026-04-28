Erste Schätzungen: Consolidated Water legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Consolidated Water stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,260 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

Consolidated Water soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 135,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 132,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at