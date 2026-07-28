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Consolidated Water Aktie

Consolidated Water für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913867 / ISIN: KYG237731073

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Consolidated Water veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Consolidated Water stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 30,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,14 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 132,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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