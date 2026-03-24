Erste Schätzungen: Constellation Brands A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Brands A präsentiert voraussichtlich am 08.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD gegenüber -2,090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Constellation Brands A 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,85 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Constellation Brands A 2,16 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,62 USD, gegenüber -0,450 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 9,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at