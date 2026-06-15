Constellation Brand a Aktie

Constellation Brand a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Constellation Brands A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Brands A öffnet voraussichtlich am 30.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,90 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,13 Prozent auf 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Brands A noch 2,51 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 9,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Constellation Brands Inc (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Constellation Brands Inc (A) 128,50 0,39% Constellation Brands Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Einigung im Iran-Krieg: Asiens Börsen in Grün -- ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinne
Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen