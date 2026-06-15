Erste Schätzungen: Constellation Brands A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Brands A öffnet voraussichtlich am 30.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,90 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,13 Prozent auf 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Brands A noch 2,51 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 9,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at