Erste Schätzungen: Constellation Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Energy lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Constellation Energy ein EPS von 2,67 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,94 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,90 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 26,85 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at