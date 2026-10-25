Erste Schätzungen: Constellation Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Energy stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,72 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Energy 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,80 Prozent auf 9,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 33,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at