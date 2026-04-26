Erste Schätzungen: Constellation Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Constellation Energy wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Constellation Energy 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,72 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Constellation Energy 7,05 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 30,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at