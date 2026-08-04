Constellation Oil Services Aktie
WKN DE: A41BR8 / ISIN: NO0013597419
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellation Oil Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Constellation Oil Services öffnet voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,424 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Oil Services 0,000 NOK je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 212,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD im Vergleich zu -16,910 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 791,8 Millionen USD, gegenüber 6,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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