Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 212,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,43 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber -16,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 791,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,20 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at