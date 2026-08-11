Constellation Oil Services Aktie

Constellation Oil Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BR8 / ISIN: NO0013597419

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 212,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,43 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber -16,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 791,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,20 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh 137,00 0,74% Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen