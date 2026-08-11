Constellation Oil Services Aktie
WKN DE: A41BR8 / ISIN: NO0013597419
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 212,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,43 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber -16,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 791,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,20 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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