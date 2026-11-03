Constellation Oil Services Aktie
WKN DE: A41BR8 / ISIN: NO0013597419
|
03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Constellation Oil Services lässt sich voraussichtlich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Oil Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -12,890 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 192,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden NOK erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,782 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -16,910 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 819,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,20 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Constellation Oil Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Constellation Oil Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Constellation Oil Services Holding S.A. Norwegian depository receipts Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.