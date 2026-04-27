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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Constellation Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Software stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 25,16 USD je Aktie gegenüber 7,81 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,14 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,81 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 116,72 USD, gegenüber 33,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 13,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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