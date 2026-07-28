Erste Schätzungen: Constellation Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Constellation Software wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,81 USD gegenüber 3,68 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,36 Milliarden USD, was einem Umsatz von 3,94 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 118,33 USD im Vergleich zu 33,74 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 13,83 Milliarden USD, gegenüber 16,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at