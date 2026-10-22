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WKN DE: A0JM27 / ISIN: CA21037X1006

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Constellation Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Software wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,73 USD. Im Vorjahresquartal waren 13,62 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,50 Milliarden USD betragen, verglichen mit 4,06 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 117,69 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 33,74 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,24 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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