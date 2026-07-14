Constellium Aktie
WKN DE: A2PWZL / ISIN: FR0013467479
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellium SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Constellium SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,814 USD je Aktie gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Constellium SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,91 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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