Constellium Aktie

WKN DE: A2PWZL / ISIN: FR0013467479

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Constellium SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Constellium SE wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,345 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Constellium SE noch -0,340 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 19,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,06 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 8,31 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Constellium SE 19,90 -0,50%

