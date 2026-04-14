Erste Schätzungen: Consti Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consti Group wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,020 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent auf 66,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 EUR, gegenüber 0,860 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 344,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at