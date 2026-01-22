Consti Group Aktie

Consti Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACC5 / ISIN: FI4000178256

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Consti Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Consti Group äußert sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,351 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 91,8 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,910 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 333,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 326,7 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Consti Group Plc

Analysen zu Consti Group Plc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Consti Group Plc 11,25 4,65% Consti Group Plc

