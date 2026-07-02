Erste Schätzungen: Consti Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Consti Group wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,168 EUR. Dies würde einer Verringerung von 26,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Consti Group 0,230 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent auf 85,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,946 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,860 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 350,7 Millionen EUR, gegenüber 336,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at