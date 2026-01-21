Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Quartalsergebnis vor
Construction Partners A wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,306 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Construction Partners A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 742,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 561,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,43 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
