Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Quartalsergebnis vor

Construction Partners A wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,306 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Construction Partners A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 742,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 561,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,43 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at