Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Construction Partners A wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Construction Partners A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,023 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 571,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Construction Partners A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 677,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at