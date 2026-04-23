Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Construction Partners A wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Construction Partners A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,023 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 571,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Construction Partners A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 677,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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