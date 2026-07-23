Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Construction Partners A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Construction Partners A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,01 USD. Dies würde einem Zuwachs von 27,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Construction Partners A 0,790 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 948,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Construction Partners A einen Umsatz von 779,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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