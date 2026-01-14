Container Corporation of India Aktie

Container Corporation of India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Container gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Container präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,01 INR. Dies würde einem Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Container 4,82 INR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,86 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Container einen Umsatz von 22,08 Milliarden INR eingefahren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,92 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,96 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 94,33 Milliarden INR, gegenüber 88,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Container Corporation of India Ltd Registered Shs 519,55 0,38% Container Corporation of India Ltd Registered Shs

