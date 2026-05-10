Container Corporation of India Aktie

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WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

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10.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Container vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Container wird voraussichtlich am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,56 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Container 3,93 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,76 Prozent auf 23,51 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,48 INR im Vergleich zu 16,96 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 92,51 Milliarden INR, gegenüber 88,87 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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