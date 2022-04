Erste Schätzungen: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A legt Quartalsergebnis vor

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A präsentiert in der voraussichtlich am 27.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -6,251 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A noch -6,224 MXN je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,66 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 82,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A einen Umsatz von 6,40 Milliarden MXN eingefahren.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,72 MXN, gegenüber 32,12 MXN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 56,32 Milliarden MXN im Vergleich zu 44,66 Milliarden MXN im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at