Erste Schätzungen: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,535 USD. Dies würde einen Verlust von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A -0,440 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 775,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 673,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,629 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at