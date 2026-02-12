Erste Schätzungen: Contura Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Contura Energy wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,013 USD. Das entspräche einem Verlust von 533,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 617,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Contura Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 526,7 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,420 USD, gegenüber 14,28 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at