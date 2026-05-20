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WKN DE: A402VX / ISIN: US2166485019

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20.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cooper Companies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cooper Companies wird voraussichtlich am 04.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,05 Milliarden USD gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,62 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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