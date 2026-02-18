Erste Schätzungen: Cooper Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cooper Companies wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,02 Milliarden USD gegenüber 964,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im Vorjahr.

