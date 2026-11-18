Cooper Companies Aktie
WKN DE: A402VX / ISIN: US2166485019
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cooper Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cooper Companies gibt voraussichtlich am 03.12.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,09 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
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