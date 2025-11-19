Erste Schätzungen: Cooper Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cooper Companies wird voraussichtlich am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,06 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cooper Companies einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,96 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at