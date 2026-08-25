Erste Schätzungen: Cooper Companies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cooper Companies gibt voraussichtlich am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent auf 1,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,09 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at