Erste Schätzungen: Cooper-Standard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cooper-Standard gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,090 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 663,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 667,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at