Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cooper-Standard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cooper-Standard gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,090 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 663,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 667,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cooper-Standard Holdings Inc.
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Cooper-Standard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Cooper-Standard legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Cooper-Standard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Cooper-Standard legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Cooper-Standard Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cooper-Standard Holdings Inc.
|26,12
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.