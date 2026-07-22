Erste Schätzungen: Cooper-Standard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cooper-Standard öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,552 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cooper-Standard -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 708,9 Millionen USD gegenüber 706,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at