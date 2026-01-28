Erste Schätzungen: Cooper-Standard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cooper-Standard stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,011 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cooper-Standard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 641,4 Millionen USD gegenüber 660,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,94 Prozent.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,162 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -4,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

