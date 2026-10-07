Erste Schätzungen: Coor Service Management legt Quartalsergebnis vor

Coor Service Management lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Coor Service Management die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,920 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Coor Service Management 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,97 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coor Service Management 3,01 Milliarden SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,97 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,43 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 12,48 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at