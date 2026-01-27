Erste Schätzungen: Coor Service Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coor Service Management wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coor Service Management im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,961 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Coor Service Management 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,13 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coor Service Management 3,19 Milliarden SEK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,19 SEK je Aktie, gegenüber 1,33 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,39 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 12,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at