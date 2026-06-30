Erste Schätzungen: Coor Service Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coor Service Management präsentiert in der voraussichtlich am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,10 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 SEK je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,17 Milliarden SEK gegenüber 3,20 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,96 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,14 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,30 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,52 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 12,48 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at