Coor Service Management Aktie

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WKN DE: A14U1Y / ISIN: SE0007158829

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coor Service Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Coor Service Management lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Coor Service Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Coor Service Management 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,05 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coor Service Management 3,05 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,30 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,55 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,48 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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