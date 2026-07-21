Erste Schätzungen: Copa A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Copa A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,91 USD aus. Im letzten Jahr hatte Copa A einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,08 Milliarden USD gegenüber 842,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,87 USD im Vergleich zu 16,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 4,39 Milliarden USD, gegenüber 3,62 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at