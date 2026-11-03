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Copa a Aktie

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WKN: A0H1Q1 / ISIN: PAP310761054

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Copa A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Copa A veröffentlicht voraussichtlich am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,83 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Copa A 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 28,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Copa A 913,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,97 USD, gegenüber 16,33 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 4,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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