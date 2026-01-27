Erste Schätzungen: Copa A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Copa A wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 959,0 Millionen USD – ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Copa A 877,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,54 USD, gegenüber 14,77 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at